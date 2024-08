Sportartikelhersteller: Aufs richtige Schuhwerk kommt es an

Profitieren konnte davon vor allem der deutsche adidas-Konzern. Dieser rüstet sechs Mannschaften aus, darunter Deutschland und Spanien. Das neue pinke Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatte schon vor der EM Verkaufsrekorde gebrochen. Sowohl Europameister Spanien als auch der Copa-America-Sieger Argentinien spielen in adidas-Trikots. Nike hat gleich neun Mannschaften unter Vertrag und ab 2027 auch die deutsche Nationalmannschaft, was heiße Diskussionen ausgelöst hat. Schließlich vertraute die Nationalelf bisher immer auf adidas. Puma kommt auf vier Mannschaften.

Anfang 2023 wechselte Puma-Chef Björn Gulden zum Rivalen adidas. Und hat offenbar den Konzern auf die Erfolgsspur zurückgebracht. Vor Kurzem schraubte er die Gewinn- und Umsatzprognose zum zweiten Mal in drei Monaten nach oben. Der Umsatz soll im 75. Jahr des Bestehens um zehn Prozent, das Betriebsergebnis um 300 Millionen Euro auf rund eine Milliarde zulegen. Zuletzt hatte der Konzern vor drei Jahren so viel verdient. Neben Trikots ist adidas vor allem mit Retro-Schuhmodellen wie „Samba“ und „Gazelle“ aus den 1970er und 1980er-Jahren erfolgreich.

Aktie stürzt ab

Weniger gut läuft es inzwischen für Puma. Der weltweit drittgrößte Sportartikelkonzern hinkt Adidas heuer deutlich hinterher. „Wir haben eben keine Millionen Fan-Trikots zu hohen Preisen verkauft“, sagt Vorstandschef Arne Freundt. Die jüngsten Halbjahreszahlen fielen schlechter aus als erwartet (siehe Infokasten), die Aktie stürzte um 14 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren.

Vorstandschef Freundt sprach von anhaltendem Gegenwind durch Währungen, angespannten Lieferketten und einer gedämpften Verbraucherstimmung. Eine Besserung bei der Kauflust sei nicht in Sicht. „Wir arbeiten noch immer in einem herausfordernden Umfeld.“ Im dritten Quartal werde es so weitergehen, erst zum Jahresende werde es besser. „Europa ist wieder auf Wachstumskurs.“ Das Minus sei auf Osteuropa und den Nahen Osten zurückzuführen, wo das Geschäft vor einem Jahr boomte. In China stieg der Umsatz um mehr als acht Prozent.