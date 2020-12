Sport & Mode Strolz ist insolvent

Das Stammhaus in Lech will Geschäftsführerin Olivia Strolz bereits zu den Weihnachtsfeiertagen zumindest teilweise wieder öffnen. Weitere Filialen sollen nach Möglichkeit und in Abhängigkeit von der Enticklung der touristischen Wintersaison folgen.

Die Strolz GmbH betreibt insgesamt sieben Filialen in Lech, Zürs und Stuben. Das Hauptgeschäft entfällt auf die Wintersaison in den Monaten von November bis April.