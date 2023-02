Spielerhilfe erstattete 59 Anzeigen gegen Automatenhersteller Amatic

Aus Spielerschutz-Sicht untragbar

Der Spielerschutz-Aktivist sprach während des Medientermins auch von unzureichenden Zutrittskontrollen. So sei es möglich gewesen, dass Kontrolleurinnen und Kontrolleure ihre Zutrittskarten untereinander austauschten, um so ungehindert weiterspielen zu können. "Das ist aus Spielerschutz-Sicht untragbar, gesetzte Limits oder Sperren können so umgangen werden", hieß es von ihm. Er nannte in diesem Zusammenhang noch zahlreiche weitere Verstöße gegen den Spielerschutz, wie fehlende Lichtbilder auf den Ausweisen für Spieler in der Steiermark sowie fehlende biometrische Systeme. Amatic-Spiele seien zudem online auch in Österreich zugänglich. Das sei jedoch ein weiterer Verstoß gegen das Gesetz. Derzeit ist win2day der einzige legale Anbieter von Glückspielen im Internet in Österreich.

Zudem wurden bei den Kontrollen laut Holubar auch Verstöße gegen den Nichtraucherschutz entdeckt. So konnten Vereinsmitglieder im Zuge der Besuche in den Casinos teils völlig offen während des Konsums der dort angebotenen Speisen oder Getränke rauchen, wie präsentierte Fotos zeigten. Holubar verwies auf Studien über einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Spielsucht. Demnach sei ein Rauchverbot ein probates Mittel gegen problematisches und pathologisches Spielen.