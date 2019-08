Spieleentwickler: „Von zehn gehen neun ins Ausland“

Dass mit Videospielen viel Geld verdient werden kann, zeigte kürzlich der Kärntner David „Aqua“ Wang. Der 17-Jährige gewann gemeinsam mit einem Partner drei Millionen Dollar Preisgeld bei der Fortnite-WM in den USA. Das bunte Comic-Shooter-Spiel des US-Spielekonzerns Epic Games ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.

Nicht nur die Preisgelder sind hoch, auch mit dem Entwickeln von Spielen kann im Ausland gutes Geld verdient werden, wissen heimische IT-Talente. Gaming-Forscherin Johanna Pirker, die an der TU Graz Spieleentwicklung lehrt, beklagt eine zunehmende Abwanderung von Fachkräften: „Von zehn Absolventen gehen neun ins Ausland“, berichtet sie dem KURIER. Ein Grund sei der in Österreich recht überschaubare Markt. Laut „Game Development Studie 2019“ im Auftrag der Wirtschaftskammer sind in Österreich 87 Unternehmen in der Spieleentwicklung tätig. Diese beschäftigen 470 Personen, wobei jeder Zweite in der Software-Entwicklung tätig ist.