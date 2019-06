Vorsicht Spesenfalle: Was Sie beim Zahlen mit Kreditkarte beachten sollten

Vorsicht bei Drittanbietern von Bankomaten

Wer in Nicht-Euro-Ländern seinen Urlaub verbringt, zahlt beim Abheben und Einkauf je nach Bank verschiedene Spesen - beim Zahlen zwischen einen Euro und 1,50 Euro plus bis zu ein Prozent vom Betrag, beim Geld abheben zwischen zwei Euro und 2,36 Euro plus bis zu 0,95 Prozent vom Betrag.

„ Vorsicht bei Drittanbietern von Bankomaten - sie verrechnen eine Gebühr. Auch in Österreich ist die Firma Euronet ein Drittanbieter und stellt aktuell 1,95 Euro pro Abhebung in Rechnung“, sagt Kollmann. „Achten Sie darauf! Wenn Sie kein gängiges Bankenlogo am Bankomaten sehen, kann es sich um eine solchen Anbieter handeln. In der Regel wird erst während der Behebung die Info angezeigt, dass eine Gebühr verlangt wird. Sie können abbrechen!“