Spendenaufruf: So kämpft Airbnb ums Überleben

Airbnb kämpft schwer gegen die Folgen der Corona-Pandemie. So bietet die Plattform nun digitale Grußkarten an.

Gäste sollen mittels dieser Karten Geld an ehemalige Gastgeber senden können. "Bitte denkt in diesen schweren Zeiten an unsere Vermieter. Ihr habt die Option, den Gastgeber mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen", heißt es darin.

Geld für Gastgeber

Das Unternehmen hofft so auf zahlreiche Geldspenden. Ein Airbnb-Sprecher betonte gegenüber dem Portal Business Insider, dass 100 Prozent der Einnahmen durch die Karten direkt an die Gastgeber gehen.