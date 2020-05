Wienerberger zahlt trotz Verlust Dividende

Der österreichische Ziegelriese Wienerberger rutschte 2012 in die roten Zahlen. Unterm Strich fuhr der Konzern 40,5 Millionen Euro Verlust nach Steuern ein. Schuld daran waren – so Wienerberger-Chef Heimo Scheuch – vor allem die äußerst schwache Wohnbau-Konjunktur in Europa und hohe Kosten für die Restrukturierung des Konzerns. Da diese Kosten, so Scheuch, in Höhe von 43 Millionen Euro zur Gänze in der Bilanz 2012 ausgewiesen werden, sei der Verlust in dieser Höhe entstanden.

Die Aktionäre sollen dennoch eine Dividende bekommen, sie wird wie für das Jahr 2011 – in dem Wienerberger 39,4 Millionen Euro verdiente – 12 Cent je Aktie ausmachen. „Wir haben einen starken Free Cashflow“, begründete Scheuch die geplante Ausschüttung am Dienstag, „daher gehen wir davon aus, dass wir diese Dividende auf der Hauptversammlung anbieten können.“ Sie kostet in Summe rund 13 Millionen Euro.