Das sind die größten österreichischen Familienbetriebe

Das US-Beratungsunternehmen EY hat ein weltweites Ranking der größten Familienbetriebe erstellt - in Österreich wird die Liste von Spar und Red Bull angeführt, es folgen Benteler, XXXLutz, Alpla, Egger und Mayr-Melnhof. Weltweit die Nummer 1 ist die US-Supermarktkette Walmart, 118 der Top-500 Familienbetriebe kommen aus den USA, 78 aus Deutschland.

Grundsätzlich gilt: Die Top-Familienunternehmen erwirtschafteten 2022 trotz Krise höhere Umsätze, und der Kreis der Familiendynastien ist ganz klar männlich dominiert. Weltweit sind sechs Prozent der familiären Firmenlenker weiblich, in Österreich steht keine einzige Frau an der Spitze, so EY. "Neureiche" finden sich in Österreich auch keine - die Top-Familienunternehmen sind im Durchschnitt 76 Jahre alt.