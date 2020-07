Spar machte 2019 über 280 Millionen Euro Gewinn

Der Salzburger Handelskonzern Spar hat 2019 bei Erlösen und Gewinn deutlich zugelegt. Der konsolidierte Konzern-Nettoumsatz lag bei 11,2 Mrd. Euro (+4,9 Prozent) und das Jahresergebnis nach Steuern kletterte auf 286 Mio. Euro (+9,6 Prozent), wie die Spar Holding AG am Freitag mitteilte. Das Eigenkapital sei um 220 Mio. Euro auf 2,6 Mrd. Euro aufgestockt worden.

Der Handelskonzern erzielte im vergangenen Jahr mit seinen drei Geschäftsfeldern - Lebensmittelhandel, Sportfachhandel/Hervis und Shopping-Center - einen Bruttoverkaufsumsatz von 15,7 Mrd. Euro (+4,7 Prozent). An den 3.207 Standorten in Österreich und in sieben Nachbarländern beschäftigte Spar rund 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon über 3.200 Lehrlinge.

Expansion

Im vergangenen Jahr hat die Spar Holding rund 680 Mio. Euro investiert, unter anderem in die Neueröffnung und Erneuerung von Filialen und in Großprojekte. Für 2020 sind Investitionen in "ähnlicher Größenordnung" geplant. Ein großer Teil der Investitionen ging im vergangenen Jahr in das neue italienische Zentrallager und das neue Tann-Produktionswerk für Fleisch und Wurstwaren in Monselice bei Padua. Der Bau sei durch die Corona-bedingten Einschränkungen etwas verzögert, man rechne aber weiterhin mit einer Eröffnung noch in diesem Jahr, hieß es in der Spar-Aussendung am Freitag.