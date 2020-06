Wechsel an der Spitze von Spar

Nach 31 Jahren im Spar-Vorstand wird Gerhard Drexel (64) altersbedingt per Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden und Anfang 2021 in den Aufsichtsrat des Handelskonzerns wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Der langjährige Spar-Chef und -Miteigentümer übergibt den Chefsessel an den zehn Jahre jüngeren Fritz Poppmeier (54), Sohn des Spar-Gründers Fritz Poppmeier, gab das Unternehmen bekannt.