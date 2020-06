Spannendes Finale bei Nabucco-Pipeline

Es ist ein Milliarden-Geschäft, um das sich viele reißen: der Transport von Gas aus der Kaspischen Region nach Westeuropa. Seit mehr als zehn Jahren ringt das Pipeline-Konsortium Nabucco unter Federführung der OMV um den Zuschlag für die Gaslieferungen, die aus Aserbaidschan über die Türkei via Österreich nach Westeuropa geplant sind. Zwei Konkurrenzprojekte wurden Ende dieser Woche aus dem Rennen geschlagen. Nun steht den Partner von Nabucco (neben der OMV die Energiegesellschaften der Türkei, von Bulgarien, Rumänien und Ungarn sowie RWE aus Deutschland) ein Jahr lang harten Kampfes gegen den letzten Konkurrenten, das TAP-Pipelineprojekt, bevor. Denn die Betreiber des großen Gasfeldes "Shah Deniz" im Kaspischen Meer – BP, die norwegische Statoil und Socar aus Aserbaidschan – wollen erst in zwölf Monaten entscheiden, ob Nabucco oder TAP ihr Gas in den Westen befördern darf. Hinter der TAP, die durch Italien nach Europa führen soll, stehen allerdings wieder BP und Statoil. Der Wettlauf wird für Nabucco daher nicht gerade einfach.