Aufreger: Was Jens Spahn über die Arbeitszeit in der Pflege sagte

Tatsächlich hatte der immer wieder in Kontroversen verstrickte Konservative allerdings von Teilzeit-Pflegekräften gesprochen. Viele Beschäftigte in Heimen und bei ambulanten Diensten hätten ihre Stundenzahl reduziert, sagte Spahn der "Augsburger Allgemeinen". Deshalb müssten deren Arbeitsbedingungen in den Blick genommen werden.

Es liege nicht "am Geld alleine", dass es zu wenig Pflegekräfte gibt, sagte Spahn der Zeitung. "Vieles ist auch eine Frage der Organisation: faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, auch mal drei, vier freie Tage am Stück." Aktuell sei die Pflege "der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt". Hier müsse an den Rahmenbedingungen gearbeitet werden.

Als Reaktion auf die Aufregung postete der Gesundheitsminister auch eine eigene Klarstellung.