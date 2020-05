Später Regen rettet Getreideernte

"Das war ein Jahr zwischen Hoffen und Bangen", gesteht AMA-Präsident Franz Stephan Hautzinger. Er ist selbst Getreidebauer und meint: "Auch die Qualitäten sind nicht so schlecht." Rund 15 Prozent der Ernte könne man als Premium-Weizen vermarkten, der vor allem nach Italien zur Pasta-Erzeugung geliefert werde. 40 Prozent sei Mahlweizen für die heimische Mühlenindustrie. Die ersten Notierungen für diese Güteklasse würden in Wien bei rund 200 Euro liegen, so Hautzinger, das sei etwas geringer als der Durchschnitt vergangener Jahre.



Die Aufhebung des Verbots von Getreideexporten in Russland sowie eine erwartete überdurchschnittliche Weltgetreide-Ernte haben die Rekordpreise an den internationalen Börsen in den vergangenen Monaten wieder auf normale Niveaus zurückgestutzt: "Für die Weltgetreidebilanz erwarten wir mit 1,817 Milliarden Tonnen einen Rekord-Wert", prognostiziert AMA-Agrarexperte Christian Gessl. Allerdings werde auch der weltweite Verbrauch mit 1,829 Milliarden Tonnen einen Rekord erreichen, die Getreidevorräte weiter angeknabbert.