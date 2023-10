„Sozialwirtschaft wird heuer 2.000 Euro Mindestlohn erreichen“

Pflegekräfte

„Wir hatten in den vergangenen drei Jahren ähnliche Lohnsteigerungen wie die Metaller und höher als der Handel“, sagt SWÖ-Geschäftsführer Walter Marschitz. „Wir werden heuer in den Verhandlungen auch die 2.000 Euro Mindestlohn erreichen.“ Pflegekräfte erhalten neben dem KV-Lohn auch noch staatliche Zuschüsse.

„Das Angebot über 8,8 Prozent Lohnerhöhung wurde gemacht, obwohl es noch nicht in trockenen Tüchern ist, dass wir das von den Fördergebern zurückbekommen“, sagt Marschitz. „Die maximale Forderung der Gewerkschaften wird aber am Ende des Tages nicht das Verhandlungsergebnis sein können.“ Die nächsten KV-Verhandlungen finden am 15. November und am 27. November statt.

Bereits diesen Freitag verhandeln die Metaller in dritter Runde. Es werden schwierige Gespräche, fordern die Gewerkschaften doch 11,6 Prozent mehr Lohn. Indes bieten die Arbeitgeber bisher nur 2,5 Prozent Lohnerhöhung plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro. Sollte keine Lösung erzielt werden, haben die Gewerkschaften Betriebsversammlungen angekündigt.