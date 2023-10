Sozialwirtschaft: Beschäftigte fordern 15 Prozent mehr

Bald verhandeln will auch die Gewerkschaft öffentlicher Dienst unter ihrem neuen Vorsitzenden Eckehard Quin. Er hat dazu einen Brief an Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister geschrieben. Eine Gehaltsforderung enthält das Schreiben nicht, sehr wohl aber die Vorstellung, dass der Abschluss – wie im Vorjahr – über der Teuerung liegen müsse. Sie beträgt für die vergangenen zwölf Monate inkl. August 9,6 Prozent bzw. 9,2 Prozent, wenn man den niedrigeren September-Wert mit einbezieht. Die 9,2 Prozent sind beispielsweise für den Handel maßgeblich, der am 24. Oktober zu verhandeln beginnt.