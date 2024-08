Schneekugeln, Magneten und Co.: Warum Souvenirs überall gleich aussehen

Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum sich der Krimskrams aus Hartplastik oft so ähnelt. Und der heißt Guntram Fessler . Der Österreicher hat in den vergangenen Jahrzehnten ein Souvenir-Imperium aufgebaut, mit rund 100 Souvenirgeschäften zählt er laut Handelsverband zu den größten Händlern Europas. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Slogan „No Kangaroos in Austria“ , seither tausendfach auf T-Shirts, Magneten und Tassen gedruckt.

Seiner Firma gehört auch das Geschäft in der Mariahilfer Straße, in dem Viktoria Petrics arbeitet. Produkte mit dem bekannten Spruch seien immer noch sehr gefragt, sagt sie. Am besten aber würden sich Magneten verkaufen – egal, ob mit Karlskirche, Schönbrunn oder „I love Vienna“-Schriftzug. Dementsprechend ist der Eingangsbereich vom Boden bis zur Decke mit den kleinen Kühlschrankapplikationen übersät, sie passen in jeden noch so vollen Koffer.

Petrics arbeitet seit 14 Jahren im Souvenirbusiness, sie mag den Job. Die gebürtige Ungarin war in Zell am See und Graz, bevor sie schließlich nach Wien gekommen ist. Was eigentlich die Mozartfiguren in den Regalen verloren haben? „Viele Touristen kommen nicht nach Salzburg, wollen aber trotzdem ein Souvenir von dort.“