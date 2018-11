Soravias ifa AG will nun auch Kleinanleger als Investoren

Die Wiener Sofiensäle, das Motel One Staatsoper, das Schloss Neusiedl, die sich in Bau befindenden Drillingstürme „Triiiple“ am Donaukanal oder das Palais Faber in Salzburg: diese Gebäude sind die Vorzeigeprojekte der ifa AG von Erwin Soravia. Errichtet oder renoviert werden diese zumeist mit Hilfe weiterer Investoren über das so genannte Bauherrenmodell.

„Dabei haben wir einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent“, sagt Christian Petter, Vorstand der ifa AG, im KURIER-Gespräch. Seit der Gründung vor 40 Jahren (Soravia übernahm das Unternehmen 2008) seien insgesamt 2,2 Milliarden Euro in 450 Projekte geflossen. Die meisten davon befinden sich in Wien, wobei die ifa AG mit Ausnahme von Vorarlberg und Burgenland überall in Österreich tätig ist.

Bis zu 5,5 Prozent Rendite

Das Bauherrenmodell hat laut Petter mehrere Vorteile. So gebe es Förderungen des jeweiligen Landes, Sicherheit durch persönliche Grundbucheintragung, Berechtigung zum Vorsteuerabzug sowie Risikominimierung durch gemeinsame Vermietung. Nach Tilgung der Kredite liege die durchschnittliche Rendite bei 5,0 bis 5,5 Prozent im Jahr. Grundsätzlich handle es sich um ein langfristiges Investment; auch, weil die Förderung eine Behaltedauer von mindestens 20 Jahren vorschreibe.

Von den 7000 Kunden seien die Mehrzahl Selbstständige wie Ärzte, Anwälte oder Steuerberater. Das liegt auch an der Mindestinvestition von 100.000 Euro. Um vermehrt Menschen mit geringerem Vermögen an Projekten teilhaben zu lassen, geht die ifa AG in die Breite. Dazu bietet sie über das neue Portal www.ifainvest.at die Chance, in Unternehmensanleihen und Investments mit Immobilienbezug verschiedener Emittenten zu investieren.