Sondersteuer für Banken: Viele Argumente Für und Wider

Die Debatte über eine mögliche Sondersteuer auf Bankengewinne, wie sie auf Wunsch der FPÖ Thema bei den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP ist, wird zunehmend emotional geführt. Die Befürworter argumentieren mit den vergangenen Rekordgewinnen der Institute, sehen Banken vor allem als „Krisengewinner“ – und verweisen obendrein auf das zu stopfende Budgetloch.

Die Gegner einer Bankenabgabe warnen angesichts der ohnehin schwachen Konjunktur und der mittlerweile sinkenden Zinsen vor schwindenden Erträgen. In so einer Situation Banken per Sondersteuer zusätzlich zu schwächen, sei völlig kontraproduktiv.

Wer in dieser Debatte auf der einen, wer auf der anderen Seite steht, ist relativ erwartbar. Für eine Bankenabgabe meldeten sich am Dienstag Nationalbank-Chef Robert Holzmann, AK-Präsidentin Renate Anderl oder auch das Momentum Institut zu Wort. Holzmann, der seinerzeit auf einem FPÖ-Ticket in die Nationalbank gekommen war, sieht eine Banken-Sondersteuer als „sinnvolle Wahl“ für einen Beitrag zur Budgetsanierung. Eine Bankensteuer könnte einer möglichen blau-schwarzen Regierung helfen, Haushaltslücken zu schließen. Anderl spricht den Gerechtigkeitsaspekt an: „Es ist höchste Zeit, dass die Krisengewinner endlich einen fairen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten.“