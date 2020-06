USA-Abkommen: Und ewig blecht der Steuerzahler

Im Zuge der Bankenunion wurde es hoch und heilig versprochen: Wenn künftig in der EU eine Pleitebank abgewickelt werden muss, sollen nicht mehr die Steuerzahler zahlen. Denn zuerst würden die Aktionäre, Bankgläubiger und Großanleger und letztlich über den Abwicklungsfonds die Finanzbranche insgesamt zur Kasse gebeten.

So ist es geplant. Durch die Hintertür könnte aber erst recht der Steuerzahler blechen müssen: Nämlich dann, wenn ein Großanleger den Schutz seiner Investitionen verletzt sieht, vor ein internationales Schiedsgericht zieht und Schadenersatz erstreitet. Genau diese Möglichkeit könnten die Handelsabkommen, die die EU mit Kanada (CETA) und den USA ( TTIP) ausverhandelt, eröffnen. "Es ist nicht gesagt, dass ein Schiedsgericht so entscheiden würde. Aber es ist vorstellbar, dass ein Investor solche Ansprüche geltend machen könnte", sagt Michael Waibel zum KURIER.

Rechtsstreitigkeiten rund um Staatspleiten sind das Spezialgebiet des Vorarlbergers, der an der Elite-Uni Cambridge lehrt. Er hat alle verfügbaren Entscheidungen von Schiedsgerichten analysiert und kommt zum Schluss: Die EU müsse in den Handels- und Investitionsabkommen extra dafür sorgen, dass solche Klagsfälle ausgeklammert werden. Eigentlich sollen diese Abkommen Unternehmen vor staatlicher Willkür und Enteignung schützen. Mittlerweile werden aber Staaten oft aus dubiosen Gründen geklagt – die Definition von "fairer Behandlung" lässt sich recht frei auslegen. Könnten Investoren spekulieren, ihr bei Bankpleiten verlorenes Geld über Schiedsgerichte zurückzuholen, wäre das ein fatales Signal: Risiko würde belohnt – es wäre attraktiver, Geld in kaputte Banken zu stecken.

Dass Konzerne Staaten fernab regulärer Gerichte vor Sonderjurys – etwa jene, die der Weltbank in Washington angeschlossen ist (ICSID) – zerren können, ist wild umstritten. Weil die Proteste sogar die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA an den Rand des Scheiterns brachten, hat die EU-Kommission im März eine 90-tägige Nachdenkphase verordnet. Kritiker dürfen nun Einwände vorbringen.