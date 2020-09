Sommertourismus "nicht so desaströs wie befürchtet"

Sommer war "Verschnaufpause"

"Der Sommer war eine Verschnaufpause, es gilt dieses Jahr zu überleben", sagte der Wifo-Ökonom. Kärnten, Steiermark und Burgenland verzeichneten im Juli aufgrund von mehr inländischen Gästen im Vergleich zum Vorjahresmonat insgesamt ein Nächtigungsplus. In Wien lag das Minus bei Übernachtungen im Juli hingegen bei 73 Prozent. "Für Wien ist dieses Jahr ein Katastrophenjahr und hier ist auch nicht zu erwarten, dass sich die Situation in den nächsten Monaten verbessern wird", so Fritz.

Laut Wifo-Analyse haben Ferienwohnungen und -häuser die Krise bisher am besten verkraftet. In solchen Unterkünften würden Gäste weniger oft in Kontakt mit anderen kommen, als etwa in Hotels. Im Juli gab es bei Ferienwohnungen nur geringfügig weniger Nächtigungen als 2019 (gewerblich -2 Prozent, privat -3,1 Prozent).

Pleitewelle beginnt

Der Wifo-Ökonom rechnet mit deutlich mehr Insolvenzen im Tourismus ab Herbst. Es gehe darum, "so viele Betriebe wie möglich über die Krise zu retten". Rücklagen und staatlichen Corona-Hilfen würden den Betrieben eine Verschnaufpause ermöglichen. "Das einzige was wirklich hilft ist, dass die Nachfrage anspringt. Das wird frühestens 2021 der Fall sein", erwartet der Tourismusexperte. Zentral für die Tourismuserholung sei eine CoV-Impfung oder eine wirksame Therapie.