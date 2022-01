So viele Elektroautos werden 2035 in Österreich neu zugelassen

Der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen wird in Österreich bis 2035 signifikant zulegen. Reine Elektroautos machten im Vorjahr 13,9 Prozent der Zulassungen aus. In 13 Jahren soll der Anteil bei 40 Prozent liegen. Das zeigt eine Studie der britischen Versicherungsplattform confused.com basierend auf Hochrechnungen aktueller Zulassungszahlen in ganz Europa (siehe Grafik, wobei confused.com auf Zahlen von 2020 zurückgreift, Anm.).