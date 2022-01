Neuzulassungen bei Elektro-Pkw: Ottakring ist Vize-Europameister

Der Anteil der E-Pkw an den Neuzulassungen hat sich im Vorjahr in Wien auf mehr als zwölf Prozent verdoppelt. Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclubs Austria (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria. Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind in Wien dabei so groß wie in keinem anderen Bundesland.

Österreichs Spitzenreiter ist Ottakring mit dem neuen Rekordwert von 41 Prozent. Im Europa-Vergleich wäre das der zweithöchste Wert nach Norwegen, wo bereits zwei Drittel aller Neuzulassungen ausschließlich einen E-Motor haben.