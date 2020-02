So viel Energie verbrauchen Österreichs Gemeinden

Umgekehrt bedeutet das Handlungsbedarf im ländlichen Raum. In Bundesländern mit vorwiegend ländlicher Struktur wurden höhere Pro-Kopf-Emissionen gemessen. „Wesentliche Ursachen sind die hohe Anzahl an Wohnungsgebäuden pro Einwohner und eine vergleichsweise große Wohnnutzfläche pro Wohnung“, heißt es weiter im Bericht des Umweltbundesamtes. Immerhin sei es gelungen, durch „Steigerung der Gebäudequalität“ und „hohe Anteile erneuerbarer Energieträger“ die Emissionen in Teilen der ländlichen Regionen deutlich zu reduzieren. Ein Problem ist auch, dass man am Land kaum ohne Auto auskommt.

Die allgemein zugänglichen Daten der Gemeinden im Internet ermöglichen eine Energieraumplanung, die auch mehrere Gemeinden umfasst. Für die Steiermark wurde zusätzlich der Energieverbrauch innerhalb der Gemeinden bestimmt. Damit kann man erkennen, welche Abwärmequellen es wo gibt und in welchen Gebieten Fernwärme Sinn macht.

Das Land Steiermark veranstaltet Schulungen für Raumplaner und vergibt Förderungen an Gemeinden, die regionale Energiekonzepte erstellen. Laut Stöglehner haben bisher bereites 90 steirische Gemeinden mitgemacht, rund 50 Gemeinden haben um Subventionen angesucht.