So sicher ist unser Wasser vor dem Ausverkauf

Im Ibiza-Video schwadronierte Ex-FPÖ-Chef H.C. Strache auch über die Monetarisierung des heimischen Trinkwassers. Die politischen Gegner, allen voran die SPÖ, sind alarmiert. Sie warnen vor dem Verkauf des Wassers ans Ausland. Um das zu verhindern, will sie heute, Mittwoch, einen Initiativantrag zum Schutz des Wassers einbringen. Konkret soll in der Verfassung Bund, Ländern und Gemeinden eine Privatisierung des Wassers ausdrücklich verboten werden. Der KURIER-Faktencheck klärt auf, was wirklich möglich ist.

Wer ist der Eigentümer des Wassers?

Das Wasser (Grundwasser oder Quelle) gehört dem Grundeigentümer. Der Grundeigentümer hat das Recht, es ohne eine wasserrechtliche Bewilligung für seine privaten Zwecke zu nutzen. Es darf Wasser für den notwendigen „Haus und Wirtschaftsbedarf“ entnommen werden, heißt es dazu auf der Homepage der niederösterreichischen Landesregierung. Ähnliche Regelungen haben auch die anderen Bundesländer.