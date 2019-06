Behörde sagt, was in die Mineralwasserflasche kommt

In Bad Vöslau werden jährlich rund 500.000 Hektoliter Mineralwasser abgefüllt und unter der Marke Vöslauer verkauft. „Bei Bedarf könnte die Abfüllmenge auf bis zu 880.000 Hektoliter gesteigert werden“, sagt Vöslauer-Vorstand Herbert Schlossnikl. Das Mineralwasser-Unternehmen sowie die Quelle in Bad Vöslau gehören zur Ottakringer AG, die wiederum im Besitz der Familie Wenckheim, weiteren Familien sowie zum Teil im Streubesitz (6 Prozent) ist. Dass das Unternehmen im Besitz der Quelle ist, heißt noch lange nicht, dass es Wasser abfüllen kann, so viel es will. Schlossnikl: „Wir müssen regelmäßig bei der Landesregierung um Konsens ansuchen.“ Sprich, um die Fördergenehmigung, die dann für 25 Jahre vergeben wird. Allerdings erst nachdem nachgewiesen ist, dass die Quelle nachhaltig bewirtschaftet wird, also nicht mehr entnommen wird, als nachrinnt.

Nicht jedes Wasser darf sich natürliches Mineralwasser nennen. „Es muss etwa gewährleistet sein, dass es zu keiner Verunreinigung kommen kann“, erläutert Schlossnikl. Vöslauer sichert dies durch Tiefenbohrungen von bis zu 660 Metern. Zudem muss in einem Anerkennungsverfahren die Mineralisierung des Wassers und die Stabilität der Mineralisierung nachgewiesen werden.