Wiens Wasser per Gesetz geschützt

Trinkwasser hat sich die Stadt schon um 1900 gesichert. Die erste Quelle hat sie übrigens noch vom Kaiser geschenkt bekommen. Die restlichen der heute insgesamt 70 Quellen, aus den das Trinkwasser für die Stadtbevölkerung stammt, hat die Stadt im Laufe der Jahre erworben. Mit den Quellen hat Wien auch Wasserschongebiete im Einzugsbereich der Quellen erworben. Insgesamt 675 Quadratkilometer Wald- und Wiesenfläche von Rax bis Hochschwab gehören der Stadt – mehr als eineinhalb mal die Größe Wiens.

In der Stadt selbst umfasst das Wasserverteilnetz 3000 km Rohrleitungen. 50 Millionen Euro investiert Wien jährlich in die Aufrechterhaltung des Leitungsnetzes.

Das ist auch der Grund, warum der Wasserpreis in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Fast zwei Euro kostet der Kubikmeter Trinkwasser in Wien. Das liege im österreichischen und europäischen Mittelfeld, betont Rompolt. In vielen Gemeinden kostet der Kubikmeter Wasser weniger – rund 1,60 Euro. Oft wird der Preis aus politischen Gründen jahrelang nicht erhöht. Das allerdings schlägt sich in mangelnden Investitionen und oft hohem Verlust in den Leitungen nieder.