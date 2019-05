So schneidet die islamische Welt ökonomisch ab

- Demokratie

Hängen Wohlstand und Demokratie zusammen? Hier führen die Zahlen in die Irre: Just die schlimmsten Autokratien wie Saudi-Arabien und Katar sind am reichsten – sie wären weit erfolgreicher als Länder mit viel höherem Demokratie-Index. Es ist natürlich andersherum.

Der Erdölreichtum ist der Grund für den Wohlstand und sichert repressiven Regimes den Thron. Was die Forschung sehr wohl belegt: Religion hemmt die Innovationskraft, nicht nur im Islam. In stark religiös geprägten Ländern werden weniger Patente angemeldet.

- Almosen

Islamisches Recht kennt ganz konkrete Vorschriften. Dazu zählt neben dem Ramadan auch die Almosensteuer (zakat), die auf Ernteerträge, Viehbestand und Handelswaren eingehoben wird – was die Verhältnisse des siebten Jahrhunderts widerspiegelt. In Staaten, die die Steuer noch einheben, bleiben Immobilien, Industrievermögen und Dienstleistungen ausgeklammert. Das belastet die Armen heute eher, als ihnen zu helfen.

- Zinsverbot

Wegen des Verbotes von Zinsen (riba) haben sich islamische Finanzprodukte etabliert, die stattdessen Gewinne und Risikoanteile ausschütten. Das betrifft etwa islamische Anleihen (sukuk) oder Versicherungen (takaful). Laut Studien ist deren Transparenz geringer, die Kosten sind etwas höher. In Summe sei die Wirkung aber ähnlich. Interessant: Islamische Banken sind weniger krisenanfällig, weil sie konservativer veranlagen.

- Eigentum

Als folgenschwere Bereiche nennt der Buchautor Rainer Hermann das Erb- und Gesellschaftsrecht. Weil eine große Personenzahl aus der Familie zur Nachfolge berechtigt war, wurden große Ländereien in immer winzigere Parzellen geteilt. Alternativ musste das Vermögen in eine Stiftung (waqf/vakif) gewandelt werden – beides ließ kein dynamisches Wirtschaften zu.

Ähnlich verhält es sich mit dem Gesellschaftsrecht: Für das Mittelalter war dieses hoch innovativ, weil es über die eigene Familie hinaus wirkte. Allerdings kannte der Islam keine Körperschaft; alle Firmenkonstruktionen blieben somit an die handelnden Personen gebunden und endeten mit dem Projekt. Oder mit dem Tod des Partners.

- Frauen

Ein simpler, aber zentraler Faktor: die weibliche Bevölkerung. Wenn für so viele Menschen die Bildungs-, Aufstiegs- und Beschäftigungsmöglichkeiten eingeengt werden, sind negative ökonomische Folgen nicht überraschend.

Tipp: Timur Kuran, Professor an der Duke University, hat im Vorjahr den Forschungsstand zum Thema Islam und wirtschaftliche Entwicklung zusammengetragen und ausgewertet (PDF, englisch, 96 Seiten)