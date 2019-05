Alltagsleben im Ramadan: Wenn die Wirtschaft fastet

Arbeitszeiten

In vielen, aber nicht allen muslimischen Ländern gibt es während des Ramadans kürzere Arbeitszeiten, bei uns würde man sagen Kurzarbeit. So wird in Indonesien oder Malaysia im Schnitt eine Stunde weniger gearbeitet, im arabischen Raum meist zwei. Restaurants halten ebenso kürzer offen wie staatliche Einrichtungen. In Ägypten haben Banken nur zwischen 9.30 und 13.30 Uhr geöffnet. Einkaufszentren halten hingegen oft länger offen, in Jakarta etwa von 10 bis 22 Uhr, in Riad mitunter bis zum frühen Morgen.

Studien haben ergeben, dass muslimische Länder im Fastenmonat durchschnittlich 40 Arbeitsstunden verlieren, das entspricht einer ganzen Arbeitswoche. Die Produktivitätseinbußen im Vergleich zu anderen Monaten können zwischen 35 und 50 Prozent betragen.