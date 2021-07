So rüsten sich Staat und Unternehmen für die nächste Krise

Um auf künftige, potenziell krisenauslösende Extremereignisse bestmöglich vorbereitet zu sein, bietet die international tätige Unternehmensberatung Arthur D. Little unter anderem einen „Digital Health Check“ an. Denn, wie eine neue Studie im Auftrag von Cisco zeigt: Die Digitalisierung unternehmensspezifischer Angebote (z. B. Brückeninspektionen bei Palfinger mit Drohnen statt mit Kränen) sowie die Digitalisierung staatlicher Angebote und Infrastruktur sind Schlüsselelemente in der seit Corona stark diskutierten Frage der Resilienz. Die zeigt, wie krisenfest Unternehmen und Staaten also aufgestellt sind. Neben dem digitalen Kernelement werden in der Studie von Arthur D. Little Anstrengungen in Aus- und Weiterbildung sowie in Forschung und Entwicklung eingemahnt. Betrieblicherseits gelten Konzepte wie die Corporate University zu jenen Initiativen, die Unternehmen nutzen sollten, meinen die Berater. Oder auch individualisierte Online-Weiterbildungstools für Mitarbeiter.