So reagiert das Netz auf Elon Musks Twitter-Ansage

Seine Ankündigung hat doch für einiges an Aufregung gesorgt: Tesla-Chef Elon Musk hat am Donnerstag erklärt, er wolle den Kurznachrichtendienst Twitter für 41,4 Mrd. Dollar (rund 38,2 Mrd. Euro) kaufen und von der Börse nehmen. Musk gilt als reichster Mann der Welt.

Wenige Stunden später hat er aber bereits Zweifel geäußert, ob ihm dieser Deal denn auch wirklich gelingen kann. "Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, es zu kaufen", sagte er bei einem Konferenzauftritt. Das Geld dafür habe er aber. Musk hält bereits neun Prozent der Anteile an Twitter. "Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, die Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein", schrieb Musk in einem Brief an Twitter-Chairman Bret Taylor.

Die Reaktionen im Netz auf Twitters Ankündigung sind gemischt - von lustigen Memes bis ernsten Tweets ist alles dabei. Eine Auswahl: