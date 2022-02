So geht es der Ukraine wirtschaftlich

Experten sind sich einig, dass schon allein die Bedrohung durch die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine der Wirtschaft schweren Schaden zugefügt hat. Ausländische Investoren sind verschreckt und ziehen Kapital ab; es kam zu einer Abwertung der Landeswährung Hrywnja (Griwna); weitere Auslandshilfe in Milliardenhöhe ist nötig.

Dabei zählt die Ukraine zu den weltweit größten Agrarexporteuren (z.B. Sonnenblumenöl, Gerste, Mais, Weizen etc.), profitiert von einer Rekordernte 2021 und bei der hohen Nachfrage aus China von kräftig gestiegenen Rohstoffpreisen. Über den Hafen Odessa laufen fast 50 Prozent der Exporte und Importe des Landes. Kommt es zu einer Blockade, hätte das fatale Folgen. Das gilt auch für mögliche Einschränkungen der Gaslieferungen aus Russland oder Schäden an Transit-Pipelines. Darunter würden auch die Gaslieferungen in den Westen massiv leiden und die ohnehin stark gestiegenen Energiepreise weiter anheizen.