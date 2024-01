"Sind extrem gut": Musk warnt vor "Zerstörung" anderer Automarken durch China

Chinesische Autobauer "extrem gut"

Chinesische Autohersteller seien so stark, dass der Großteil der Branche ohne Handelsbarrieren keine Chance gegen sie hätte, warnte Musk. "Sie sind extrem gut", sagte er in der Telefonkonferenz. "Wenn es keine Handelsschranken gibt, werden sie die meisten anderen Autofirmen in der Welt so ziemlich zerstören." In den USA hält ein Einfuhrzoll von 25 Prozent chinesische Autobauer vom Markt fern.

Auf der gleichen technischen Basis wie das günstigere Modell will Musk nach früheren Angaben auch ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale bauen. Dafür müsste Tesla aber zunächst einmal die von Musk schon seit Jahren in Aussicht gestellte Technologie zum autonomen Fahren entwickeln.