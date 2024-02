Signas Kaufhaus-Pleite: „Bei einem Rohbau hat man mit Abschlägen zu rechnen“

Sondermasse

„Am Naheliegendsten ist es, dass der Masseverwalter mit dem Mitgesellschafter aus Thailand spricht, ob er nicht die zweite Hälfte übernehmen und den Bau fertigstellen will“, sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform zum KURIER. Da die Liegenschaften mit 295 Millionen an die UniCredit Bank Austria und mit 95 Millionen Euro an die Raiffeisenlandesbank OÖ verpfändet ist, handelt es sich bei der Immobilie um eine sogenannte Sondermasse. Der Masseverwalter wird in Kürze einen Sachverständigen bestellen, der ein Wertermittlungsgutachten erstellt. Danach wird die Liegenschaft in der Ediktsdatei des Justizministeriums zum Verkauf angeboten.