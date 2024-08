Ex-Signa-Mitarbeiter packt aus: Benko wollte Mails vernichten lassen

Ein langjähriger IT-Mitarbeiter der maroden Signa-Gruppe hat vor Ermittlern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA ) und der SOKO Signa des Bundeskriminalamts am 10. Juli gegen den Signa-Gründer René Benko ausgesagt. Demnach habe ihn Benko vor rund einem Jahr angewiesen, drei oder vier Mails zu löschen sowie Mails auszuwerten, berichtete Profil am Donnerstag online und berief sich auf das Einvernahmeprotokoll.

Anfang Juni dieses Jahres habe ihm Benko ein Organigramm über die Firmenstruktur unter der Stiftung vorgelegt. "Ich erinnere mich, dass es viele Gesellschaften waren, nämlich GmbHs. In Leipzig gibt es viele Anlegerwohnungen, die der LPS gehören bzw. auch über ganz Deutschland verstreut und auch in Österreich", zitierte Profil den Zeugen. "Das ist schon großer Immobilienbesitz." Und: Aus seiner Sicht habe Benko in der Laura Privatstiftung das Sagen. Aber auch in der Signa habe Benko seiner Meinung nach die Entscheidungsgewalt gehabt, sagte der Zeuge den Ermittlern.

Währenddessen hat die thailändische Central Group den Kauf der Anteile der Signa Prime Selection an dem Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe abgeschlossen. "Der Verkauf des KaDeWe ist ein Erfolg in der kontinuierlichen Umsetzung des Sanierungsplans der Signa Prime zur Schaffung von Masse für die Gläubiger", sagt Signa-Prime-CEO Herwig Teufelsdorfer am Donnerstag in einer Aussendung. Zuvor hatte die Central Group bereits 50,1 Prozent an der deutschen Immobilie besessen, nun gehört sie ihr ganz.