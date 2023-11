Unklarheiten durch "verschachtelte Gesellschaftskonstrukte"

Gleichzeitig räumte er jedoch ein, dass es sich bei den Eigentümern oft um "verschachtelte Gesellschaftskonstrukte" handle und noch nicht klar sei, ob es bei der Insolvenz zu einem Dominoeffekt komme und auch die Signa-Töchter in die Pleite rutschen.

Plach übte in dem Zuge heftige Kritik an der Widmungspolitik der Stadt, diese habe nämlich das "fragwürdige Geschäftsmodell von Benko & Co in den letzten Jahren gefördert. Nun soll wieder einmal die Allgemeinheit die Rechnung für die Spekulation einzelner zahlen".

Er forderte einen Widmungsstopp für frei finanzierte Wohnungen. Sollte die Stadt Immobilien des Tiroler Immobilienunternehmers René Benko übernehmen, sei es "wirklich eine Ironie der Geschichte", wenn diese Gebäude dem Gemeinwohl dienen könnten, schließlich sei sein Geschäftsmodell "das Treiben von Preisen am Markt" gewesen.