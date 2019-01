Siemens-Alstom-Fusion: Warum die EU massive Bedenken hat

EU-Kommissarin Vestager zeigt sich indessen wenig beeindruckt: Die Antwort auf unfaire Handelspraktiken anderer Staaten könne nicht sein, den eigenen Wettbewerb in der EU zu schwächen. „Gegen große Fusionen ist nichts einzuwenden, solange die Kunden nicht darunter leiden.“

Weitere Großfusionen

Mit großen Bedenken prüft die Kommission derzeit auch die geplante Fusion der beiden Stahlgiganten Tata Steel und ThyssenKrupp. Verboten hat die Behörde in Brüssel zuletzt die Fusion der Deutschen Börse mit jener in London sowie den Zusammenschluss der beiden Telefonanbieter O2 mit Three.