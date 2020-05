Shutdown brachte Umsatzeinbruch für Milchwirtschaft

Milchprodukte sind im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel seit Ende Februar stärker nachgefragt. Die Menge und der Umsatz stiegen im ersten Quartal 2020 über alle Sortimente der Molkereiprodukte jeweils um 11 Prozent, geht aus Daten der AMA Marketing hervor. Seit den ersten Corona-Fällen in Österreich am 25. Februar wurden mehr Milchprodukte in den Supermärkten gekauft. Mit dem Lockdown Mitte März schnellte der wöchentliche Umsatz mit Molkereiprodukten in den Supermärkten um 40 Prozent nach oben, die starken Zuwächse gingen dann aber wieder zurück.

Qualitätsbewusstsein

AMA-Marketing-Geschäftsführer Michael Blass ortet bei den Konsumenten aufgrund der Coronakrise ein steigendes Qualitätsbewusstsein. Der Anteil der Milchprodukte, die in Aktion gekauft wurden, sei nach dem Lockdown leicht rückläufig gewesen, der Bio-Anteil und der Glasflaschenanteil sei angestiegen.