Shell verlässt die Europäische Union

Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell will seine komplexe Aktienstruktur aufgeben und seinen Hauptsitz aus steuerlichen Gründen aus den Niederlanden nach Großbritannien verlegen. Der Ölriese will damit seine Investoren an Bord halten und auch einen Konflikt mit dem aktivistischen Anteilseigner Third Point entschärfen.

Einfachere Struktur

Eine einfachere Aktienstruktur erleichtere Shell Rückkäufe eigener Anteilsscheine, teilte der Konzern am Montag mit. Die Aktionäre sollen darüber am 10. Dezember abstimmen. Aber auch der Name des Konzerns soll sich ändern: Das "Royal Dutch" (Königlich Niederländisch) fällt weg, der Ölmulti firmiert künftig nur noch unter "Shell".