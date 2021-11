Aufregung um Orden für Ex-OMV-Chef Seele

Wenn es um so ein wichtiges Thema wie die Verleihung von Orden geht, kennt man in Österreich keinen Spaß. Nach seinem Abgang als OMV-Chef soll Rainer Seele mit einer hohen Auszeichnung dekoriert werden. Auf der Tagesordnung des Ministerrates am Mittwoch steht die Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich an den ehemaligen Chef des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns. Beantragt hat den Orden das Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP).