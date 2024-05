Shell machte im ersten Quartal überraschend viel Gewinn

Auch im laufenden zweiten Quartal wollen die Briten Papiere für 3,5 Mrd. US-Dollar (3,3 Mrd. Euro) zurückkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Damit bleiben sie beim bisherigen Tempo, auch im ersten Quartal kaufte Shell in dieser Höhe eigene Aktien auf.