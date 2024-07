Flughafen-Zoll: China-Packerl und Hunderttausende geschmuggelte Zigaretten

Und so nimmt auch die Zahl der Pakete zu: Heuer kamen bereits 20 Prozent mehr Lieferungen aus der Volksrepublik am Flughafen Wien an, als noch im Vorjahr. Diese Zahl präsentierte Flughafen Wien-Vorstand, Günther Ofner, gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Zoll-Teamleiter Roland Karner in einer Pressekonferenz am Dienstag.