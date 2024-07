Verbotene Souvenirs: Bei diesen Andenken können Sie Probleme bekommen

Um dem unkontrollierten internationalen Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken, wurde 1973 die „Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora“, kurz CITES, festgeschrieben. Das „Washingtoner Artenschutzabkommen“ gilt in mehr als 180 Staaten; in Österreich seit 1982. Die EU sieht teils strengere Regeln inklusive Strafen vor.

Derzeit listet CITES etwa 40.900 Tier- & Pflanzenarten. Die Naturschutzorganisation WWF rät in Zusammenhang mit Reiseandenken vor allem zu Vorsicht bei Schnitzereien, Schmuck und Dekorationsartikeln aus Elfenbein, Schildpatt oder geschützten Hölzern, bei verschiedenen Korallen sowie daraus gefertigten Schmuck- oder Kunstgegenständen, bei Lederwaren aus geschützten Reptilienarten oder Fellprodukten, bei Stör-Kaviar sowie bei Schlangen-, Skorpion- oder Tigerknochenwein sowie bei Seepferdchen, Riesenmuscheln und großen Fechterschnecken.