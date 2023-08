„Souvenirs“ mit Nachspiel: Vorsicht vor strafbaren Urlaubsmitbringseln

Egal aus welchem Land – streunende Tiere dürfen nie einfach mitgenommen werden. „Der Hund kann noch so arm sein, wenn die Veterinärdokumente fehlen, wird er bei der Einreise abgenommen“, erklärt Karner, der in seinen 32 Jahren am Wiener Flughafen in Koffern unter anderem lebende Schlangen, Vögel und Schildkröten gefunden hat.

Wer sich unsicher ist, kann sich übrigens selbst bei der Ankunft noch beim Zoll informieren. Dort wird einem das Mitbringsel eventuell abgenommen oder es sind Steuern nachzuzahlen. Zumindest droht dann aber seitens des Zolls keine Strafe.