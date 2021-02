"She-Cession" und hohe Jugendarbeitslosigkeit in Italien

"In Italien droht eine soziale Bombe zu platzen", betonte Tania Scacchetti, Sekretärin des Gewerkschaftsverbands CGIL. Befürchtet wird, dass sich die Lage ab Ende März verschlechtern könnte, sollte das bis dahin geltende Kündigungsverbot von der Regierung nicht verlängert werden.

Umstrittene Maßnahmen

Durch das allgemeine Kündigungsverbot und die verbreitete Einführung von staatlich subventionierter Kurzarbeit ist bisher ein noch höherer Anstieg der Arbeitslosigkeit in Italien verhindert worden. Damit sollen nicht nur soziale Unruhen vermieden werden, sondern auch die Nachfrage nach Konsumgütern gestützt werden, heißt es von Ökonomen.

Industrielle wehren sich gegen eine weitere Verlängerung des Kündigungsverbotes. Das Verbot zementiere alte Wirtschaftsstrukturen und verhindere den Aufbau neuer, argumentieren sie. Ökonomen sehen im Kündigungsverbot den Versuch, den Zusammenbruch von Firmen hinauszuzögern.

Im vierten Quartal 2020 sank Italiens Wirtschaftsleistung um 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 6,6 Prozent gegenüber dem viertel Quartal 2019, teilte das italienische Statistikamt Istat am Dienstag mit. Im Gesamtjahr 2020 brach die Konjunktur in der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 8,8 Prozent ein und damit so stark wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg.