Weltweite Studie: Vertrauen in die Wirtschaft am Höchsten

Im Detail ist das Vertrauen in die Repräsentanten der Wirtschaft etwa in Indien, Indonesien oder Saudi-Arabien (siehe Grafik) sehr hoch. In Südkorea, Japan und Russland ist es am geringsten. In Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland genießt die Wirtschaft mit Werten zwischen 50 und 54 Prozent ebenfalls unterdurchschnittliches Vertrauen. In den Niederlanden rangiert die Wirtschaft hingegen mit 69 Prozent auf Platz sechs der weltweiten Vertrauensskala.

69 Prozent der Niederländer haben auch Vertrauen in die politische Elite. Global bedeutet das Platz Sieben – der beste Wert unter den Europäern. Sonst fällt auf, dass das Vertrauen in die Regierenden in den totalitären Ländern Saudi-Arabien, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten am höchsten ist. Die Studienautoren erklären das mit dem Mangel an politischen Alternativen aber auch damit, dass die Bevölkerung in diesen Ländern das Gefühl habe, dass die Covid-Krise relativ gut gemangt werde. Danach folgen Indien, Singapur, Indonesien, die Niederlande, Malaysia, Australien, Deutschland.