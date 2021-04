Shanghai Autoshow: Deutsche Autobauer holen bei E-Autos auf

Auch Daimler und BMW drehen bei den E-Modellen auf und sehen insgesamt positive Zeichen durch die Erholung in China. Beide wollen mit dem Premiummarkt zulegen, der meist schneller als der Gesamtmarkt wächst. In China verbreiterten sich die Mittelklasse und potenzielle Kundengruppen weiter. "Das sehen wir kontinuierlich", sagte der BMW-China-Chef, Jochen Goller. Experten rechnen mit einem Anstieg des Gesamtmarkts von mehr als sechs Prozent. Bis 2023 will BMW zwölf elektrische Autos anbieten, berichtete Goller. Bis 2025 dürfte ein Viertel der in China verkauften Autos elektrisch sein.

Auch Mercedes präsentierte mehrere neue E-Modelle - allen voran die elektrische S-Klasse-Limousine EQS. "Daimler glaubt an das weitere Wachstumspotenzial und die langfristige Entwicklung des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge", sagte ein Sprecher. "Bis Ende des Jahres werden wir vier vollelektrische EQ-Modelle im chinesischen Markt anbieten." Drei davon werden in Peking produziert.

en Volkswagen-Konzern hervor, der mit seinen Plattformen die Massenproduktion standardisiert habe.

