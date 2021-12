Seilbahnsprecher Hörl: „Wir sind offenbar die Deppen der Nation“

Zuletzt hatte der wortgewaltige Seilbahnsprecher mit der Forderung nach offenen Skihütten für Aufregung gesorgt. Zu unrecht, wie er findet. Er sei missverstanden worden, denn es sei immer klar gewesen, dass die Hütten im Lockdown zu bleiben. „Ich bin seit 30 Jahren in der Politik. Man kann mir zutrauen, dass ich einschätzen kann, was geht und was nicht.“ Er habe lediglich darauf hinweisen wollen, dass „es kein Zustand“ sei, dass man sich an einem Skitag nirgends aufwärmen kann – so wie es in der vorigen Wintersaison der Fall war. „Da waren die Pisten ab ein Uhr leer, weil alle heimgefahren sind, um sich aufzuwärmen.“

Überhaupt würde man sich im Westen des Landes oft wundern, warum man in Wien nicht verstanden wird. „Wir fühlen uns schon oft ein bissl ungerecht behandelt“, so der Hotelier und Seilbahner aus Gerlos. Auch sei der Eindruck, dass die Seilbahner immer um jeden Preis aufsperren wollten, falsch. „Es gab massive Bestrebungen der Landespolitik, dass wir öffnen sollen. Die Begeisterung bei den Seilbahnen hat sich in Grenzen gehalten. Es macht einfach keinen Sinn, eine Seilbahn im hinteren Ötztal oder Zillertal oder am Arlberg zu betreiben, wenn Hotels und Gastro zu haben.“