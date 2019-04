Seidenstraßen-Gipfel: China gelobt Öffnung und Fairness

Die zweite Seidenstraßenkonferenz hat am Donnerstag in Peking begonnen. Entlang der alten Seidenstraße soll die verbindende Infrastruktur um Milliarden ausgebaut werden - die 2013 gegründete „Belt and road initiative“. China will damit neue Handelswege nach Europa, Afrika und Lateinamerika erschließen. Häfen, Straßen und Bahnstrecken werden in diesem Mammutprojekt ausgebaut. 40 Staatschefs, darunter auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, nehmen am Gipfel teil.

Doch zumindest in Europa ist die anfängliche Begeisterung einem kleinen Seidenstraßen-Blues gewichen. Führende EU-Politiker wie Angela Merkel und Emmanuel Macron blieben dem Gipfel fern, seitens Deutschland nahm der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier teil. Dieser hatte im Vorfeld die Kritik zusammengefasst, die er vor allem im Versuch Chinas sieht, seinen geopolitischen Einfluss auszubauen. China schaffe sich mit der Seidenstraße einen neuen Absatzmarkt für seine Waren, sagen die Gegner.