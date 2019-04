Kurz in China: Alibabas Weltverbesserungsmission

Martina Salomon aus China

Geschäfte auf Augenhöhe: Diese Redewendung hört man oft dieser Tage in China. Vor der zweiten Seidenstraßen-Konferenz in Peking beschworen China wie Europa die guten Absichten. Doch über die Jahre ist in der EU, vor allem in Deutschland, die Skepsis gegenüber dem Mammut-Infrastrukturprojekt gewachsen. Nur ein kleiner Kreis an Staatschefs nimmt teil, Bundeskanzler Sebastian Kurz ist einer davon. Am Donnerstag, einen Tag vor Beginn der Konferenz, traf er in China auf eine niederösterreichische Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gemeinsam besuchte man Alibaba-Gründer Jack Ma in dessen Unternehmenszentrale in Hangzhou.