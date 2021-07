Sehnsucht nach Leben ohne Chemie

"Warum keiner Monsanto mag" – so lautet der Titel einer Geschichte in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der deutsche Chemieriese Bayer will den amerikanischen Saatgutkonzern Monsanto übernehmen (siehe Bericht rechts), der bei Kritikern als das "Böse" schlechthin gilt. Der US-Konzern ist Weltmarktführer bei in der EU weitgehend und in Österreich ganz verbotenen gentechnisch verändertem Saatgut. Und hat seinerzeit das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat entwickelt, dessen Wiederzulassung in der EU heftig umstritten ist und am Donnerstag neuerlich verschoben wurde. Grüne und Umweltorganisationen machen seit Jahren mobil gegen den Agrarchemie-Riesen.

Die Gesellschaft in den westlichen Industrieländern ist chemiemüde geworden. Dabei seien die Erfolge unbestreitbar, wie Daniel Kapp, PR-Lobbyist für Pflanzenschutzmittel, meint: "Chemie ist in praktisch allen Alltagsgütern enthalten – vom Handy bis zu komplexen Werkstoffen. Unsere Lebenserwartung ist in den letzten 150 Jahren von etwas über 40 auf durchschnittlich über 80 Jahre gestiegen. Viele Krankheiten wurden erfolgreich bekämpft. Das verdanken wir zum Teil auch der Chemie. Dennoch herrschen fast archaische Vorbehalte gegen sie und eine Sehnsucht nach einer vermeintlich heilen Ursprünglichkeit."